При возникновении опасных ситуаций в ведомстве просят звонить по номерам 101 и 112.
Во Владимирской области ночью и утром 1 и 2 июня ожидаются заморозки. Температура воздуха упадёт до -1 °C.
В пресс-службе МЧС региона сообщают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур.
Владимирцам рекомендуют укрыть посадки полимерной плёнкой, нетканым материалом или соломой.
При возникновении опасных ситуаций в ведомстве просят звонить по номерам 101 и 112.