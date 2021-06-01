Ввсего во Владимирской области в 2021 году медали получат 392 медика.

Во Владимирской области ещё 12 медиков награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть». Они получили награжу за самоотверженность, проявленную в условиях, сопряжённых с риском для жизни.Ранее мы сообщали, что ещё региона были удостоены этой награды.Ввсего во Владимирской области в 2021 году медали получат 392 медика. К награде также полагаются единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. В списке награджённых - 163 врача, 189 человек из числа среднего медперсонала и 40 медиков из состава младшего.