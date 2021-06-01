Удалось посчитать, насколько жители Москвы любят свое метро.

Удалось посчитать, насколько жители Москвы любят свое метро.Московское метро очень красивое, самое большое и разветвленное в Европе, а также одно из самых быстрых в мире. Средняя скорость составов составляет 41,6 километра в час. Поезда очень удобные, ходят часто, в них есть Wi-Fi. Также в столице ведется активное строительство новых станций и линий метро.Независимые международные исследователи из Ассоциации Community of Metros (CoMET) включили московскую подземку в тройку лучших метрополитенов мира по уровню удовлетворенности пассажиров. Первое место занял Дубай, второе – Стамбул.Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов отметил, что за четыре года Москва поднялась в этом рейтинге на шесть пунктов."Считаем это большим достижением. Это придает нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении", – сказал он.Пассажиры очень довольны надежностью московского метрополитена, его способами оплаты проезда, комфортом станций, работой персонала и оперативностью информации об изменениях в режиме работы.Также, согласно собственным исследованиям, наблюдается рост числа довольных работой всеми видами транспорта. 93% опрошенных высоко оценивают работу метро (в 2014 году – 75%), Московского центрального кольца – 99% (в 2017-м – 81%), Московских центральных диаметров – 92% (в 2019-м – 65%), наземного городского транспорта – 87% (в 2014-м – 59%).