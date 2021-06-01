Коммунальная трагедия. Иначе то, что произошло в новой квартире и не назовёшь, рассказывает Татьяна Малинина. Её семья вернулась из гостей и обнаружила, что весь дом буквально залит

Коммунальная трагедия. Иначе то, что произошло в новой квартире и не назовёшь, рассказывает Татьяна Малинина. Её семья вернулась из гостей и обнаружила, что весь дом буквально залит нечистотами из канализации. Мебель, бытовая техника – всё стоит в грязи, повсюду отвратительный запах. Татьяна Малинина, жительница пострадавшей квартиры Здесь у нас просто был фонтан. Видно, что это