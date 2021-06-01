На Алтайской улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами и тренажерным залом.

На Алтайской улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами и тренажерным залом.В Москве открыты тысячи спортивных объектов: бассейны, футбольные поля, теннисные корты, катки, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). В столице спортом занимаются свыше пяти миллионов человек, а поскольку здоровый образ жизни – это модно, количество таких жителей растет.В скором времени на Алтайской улице в районе Гольяново построят новый ФОК. Там будут проводиться занятия по плаванию и общефизической подготовке. Также в здании оборудуют тренажерный зал площадью 200 метров. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.Посетителям будут доступны зоны большого и малого бассейнов, длиной 25 и 10 метров соответственно, с раздевалками, тренерскими и инвентарными. В ФОК появятся вестибюль, гардероб, буфеты и медицинский кабинет. На втором этаже будут административные помещения.В здании будет выполнена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с заданием на проектирование и функционалом.Для плавательных бассейнов запроектированы самостоятельные системы оборотного водоснабжения: балансный и дренажный резервуары, станция фильтрации, УФ-обеззараживание среднего давления, блок теплообменного оборудования, контрольно-измерительная станция, установки дозирования реагентов и реагентное хозяйство, а также насосное оборудование.Прилегающую территорию приведут в порядок. Рядом с ФОК появится автостоянка, малые архитектурные формы и освещение. Там же разобьют газон, высадят деревья и кустарники.В Москве развивается социальная инфраструктура благодаря программе "Мой район", которая была запущена несколько лет назад. Строятся не только спортивные комплексы, но и школы, детские сады, объекты общественного транспорта, создаются парки, скверы, рынки и ярмарки.Напомним, ранее "Дни.ру" о строительстве станции метро в Гольянове. Утвержден проект участка Арбатско-Покровской линии подземки. Перегон от "Щелковской" до новой станции "Гольяново" протянется на 2,6 километра.