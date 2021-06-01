Спартанская обстановка на рабочем месте президента России Владимира Путина в Сочи соответствует его назначению.

"Спартанская обстановка" на рабочем месте президента России Владимира Путина в Сочи соответствует его назначению.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему кабинете Владимира Путина в Сочи фактически голые стены. По словам журналистов, на кадрах с приема президентом РФ детского омбудсмена Анны Кузнецовой в помещении не было даже герба Российской Федерации.Представитель Кремля заявил, что герб в кабинете, конечно, есть, однако он не попал в объективы камер. Он отметил, что помещение "абсолютно не новое". Кроме того, встреча с Кузнецовой носила никак не церемониальный характер, а именно рабочий, поэтому "спартанская обстановка" в рабочем кабинете российского лидера вполне ему соответствует.Пресс-секретарь также рассказал, что в ходе беседы с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка глава государства выслушал ее доклад о проделанной за минувший год работе. Поэтому встреча носила исключительно рабочий характер.Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в стране порядок учета несовершеннолетних граждан, отправляющихся за границу по различным образовательным программам. По ее словам, российские дети и подростки, проходившие обучение в других странах, столкнулись с рядом проблем из-за ограничений, введённых в целях борьбы с распространением COVID-19.