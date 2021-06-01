В Москве, в Международной промышленной академии (МПА) прошел III Бизнес–Форум «Развитие производства обогащённой и специализированной пищевой продукции – новый формат взаимодействия ..

В Москве, в Международной промышленной академии (МПА) прошел III Бизнес–Форум «Развитие производства обогащённой и специализированной пищевой продукции – новый формат взаимодействия индустрии и медицины». Наряду с МПА (президент - академик Вячеслав Бутковский) активное участие в организации Форума принял Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян).Форум прошел под знаком абсолютной уверенности профильного ученого сообщества в том, что сегодня, как никогда, производство обогащенной и специализированной пищевой продукции должно быть в приоритете. В немалой степени этому способствует и пандемия коронавируса, заставившая потребителя в еще большей степени акцентировать выбор в пользу здоровой и качественной пищи. Для ее производства, как было подчеркнуто на Форуме, в России имеются все возможности, разработан целый комплекс современных подходов к организации профилактического и лечебного питания. Были представлены и обсуждены целые направления деятельности по производству пищевой продукции, где требуется особое взаимодействие индустрии и медицины. Например, при разработке специализированного питания для детей.Повышенный интерес аудитории вызвала презентация ректора Международной промышленной академии, вице-президента Российского союза пекарей Ольги Ильиной «Трансформация хлебопекарного рынка России. Актуальные проблемы отрасли при производстве обогащённых и специализированных хлебобулочных изделий». Он продиктован, прежде всего, тем, что, чтобы там не говорили, хлеб остается в России продуктом №1. Любые действия, происходящие с ним, или вокруг него – ценообразование, качество, наличие в продаже, сразу же вызывают острую реакцию в обществе. Из презентации следует, что в России сегодня, в подавляющем своем большинстве, выпускается вкусный и качественный хлеб. Ассортиментная группа хлебобулочных изделий превышает тысячу наименований. При этом, растет количество так называемого «здорового хлеба», обогащенного витаминами, семенами злаков, сухофруктами, биологически активными минеральными солями (калий, магний), пищевыми волокнами.В тоже время, саму ситуацию с объемами такого хлеба и использованием его в рационе потребителей нельзя назвать благополучной. В чем причины? Одна из них в том, что такой хлеб обходится дороже, как для производителя, так и для потребителя. А когда хлебопекарная отрасль, в силу целого ряда, в большинстве своем, не зависящих от предприятий причин, является одной из самых низкорентабельных в стране, как говорится, «не до жиру». Ильина уверена в том, что лучший способ помочь предприятиям — предоставить адресные субсидии людям, для которых выпускается эта продукция. Также необходимо запускать региональные программы и поддерживать их.Причина и в том, что пропаганда здорового образа жизни в регионах, да и вообще в целом в стране, значительно отстает от того потенциала, который имеют производители. Во многих средствах массовой информации больше предпочитают говорить о вреде хлеба, об опасных продуктах, чем о возможностях, которые открывает перед человеком здоровое питание.Еще один примечательный момент. Наша газета уже писала, в свое время, о проблеме дефицита йода. Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы компаний «Delavant» Алексей Лялин, в частности, отмечал:- Давайте все вместе решать эту проблему. Мы готовы предоставить наши площадки для организации пилотного проекта. Уверен, что многие предприятия во многих регионах страны также готовы к этому. Но нам предлагают совсем другое – утвердить одним Законом использование в производстве исключительно йодированной соли, а там хоть трава не расти.Разве можно решать такие вопросы силовыми методами?- Правильный рацион способен предотвратить 70–80% серьезных неинфекционных хронических заболеваний, - отмечает директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, профессор Дмитрий Никитюк, - при этом именно нарушение питания может вызвать болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, подагру остеопороз. Можно перечислять и дальше. Фактор правильного питания важен для здоровья человека в любом возрасте.Одним словом, питайтесь правильно – живите долго!