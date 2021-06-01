В Москве, в Международной промышленной академии (МПА) прошел III Бизнес–Форум «Развитие производства обогащённой и специализированной пищевой продукции – новый формат взаимодействия ..
В Москве, в Международной промышленной академии (МПА) прошел III Бизнес–Форум «Развитие производства обогащённой и специализированной пищевой продукции – новый формат взаимодействия индустрии и медицины». Наряду с МПА (президент - академик Вячеслав Бутковский) активное участие в организации Форума принял Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян).
Форум прошел под знаком абсолютной уверенности профильного ученого сообщества в том, что сегодня, как никогда, производство обогащенной и специализированной пищевой продукции должно быть в приоритете. В немалой степени этому способствует и пандемия коронавируса, заставившая потребителя в еще большей степени акцентировать выбор в пользу здоровой и качественной пищи. Для ее производства, как было подчеркнуто на Форуме, в России имеются все возможности, разработан целый комплекс современных подходов к организации профилактического и лечебного питания. Были представлены и обсуждены целые направления деятельности по производству пищевой продукции, где требуется особое взаимодействие индустрии и медицины. Например, при разработке специализированного питания для детей.
Повышенный интерес аудитории вызвала презентация ректора Международной промышленной академии, вице-президента Российского союза пекарей Ольги Ильиной «Трансформация хлебопекарного рынка России. Актуальные проблемы отрасли при производстве обогащённых и специализированных хлебобулочных изделий». Он продиктован, прежде всего, тем, что, чтобы там не говорили, хлеб остается в России продуктом №1. Любые действия, происходящие с ним, или вокруг него – ценообразование, качество, наличие в продаже, сразу же вызывают острую реакцию в обществе. Из презентации следует, что в России сегодня, в подавляющем своем большинстве, выпускается вкусный и качественный хлеб. Ассортиментная группа хлебобулочных изделий превышает тысячу наименований. При этом, растет количество так называемого «здорового хлеба», обогащенного витаминами, семенами злаков, сухофруктами, биологически активными минеральными солями (калий, магний), пищевыми волокнами.
В тоже время, саму ситуацию с объемами такого хлеба и использованием его в рационе потребителей нельзя назвать благополучной. В чем причины? Одна из них в том, что такой хлеб обходится дороже, как для производителя, так и для потребителя. А когда хлебопекарная отрасль, в силу целого ряда, в большинстве своем, не зависящих от предприятий причин, является одной из самых низкорентабельных в стране, как говорится, «не до жиру». Ильина уверена в том, что лучший способ помочь предприятиям — предоставить адресные субсидии людям, для которых выпускается эта продукция. Также необходимо запускать региональные программы и поддерживать их.
Причина и в том, что пропаганда здорового образа жизни в регионах, да и вообще в целом в стране, значительно отстает от того потенциала, который имеют производители. Во многих средствах массовой информации больше предпочитают говорить о вреде хлеба, об опасных продуктах, чем о возможностях, которые открывает перед человеком здоровое питание.
Еще один примечательный момент. Наша газета уже писала, в свое время, о проблеме дефицита йода. Президент Российского союза пекарей, Управляющий группы компаний «Delavant» Алексей Лялин, в частности, отмечал:
- Давайте все вместе решать эту проблему. Мы готовы предоставить наши площадки для организации пилотного проекта. Уверен, что многие предприятия во многих регионах страны также готовы к этому. Но нам предлагают совсем другое – утвердить одним Законом использование в производстве исключительно йодированной соли, а там хоть трава не расти.
Разве можно решать такие вопросы силовыми методами?
- Правильный рацион способен предотвратить 70–80% серьезных неинфекционных хронических заболеваний, - отмечает директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, профессор Дмитрий Никитюк, - при этом именно нарушение питания может вызвать болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа, подагру остеопороз. Можно перечислять и дальше. Фактор правильного питания важен для здоровья человека в любом возрасте.
Одним словом, питайтесь правильно – живите долго!