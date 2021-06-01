Злоумышленник избил потерпевшего, похитил у него деньги и мобильный телефон. Причиненный ущерб был частично возмещен в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В феврале текущего года в полицию обратился 45-летний местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему телефона и денег. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что находился вместе с приятелем в квартире, когда неожиданно он начал его избивать, после чего похитил имущество и скрылся.Сумма причиненного ущерба составила 10 500 рублей.В результате комплекс оперативно-розыскных мероприятий местонахождение фигуранта было установлено. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.В ходе следствия похищенный телефон был возвращен владельцу. Деньги обвиняемый успел потратить.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.