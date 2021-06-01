30 мая состоялся V полумарафон ЗаБег.РФ. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт в 84 городах страны от Калининграда до Камчатки вышли более 100 тысяч бегунов. В Санкт-Петербурге дистанцию в 21.1 км первой среди девушек преодолела Дарья Солнцева. Мы поговорили с победительницей о соперниках, мотивации и планах на сезон.

30 мая состоялся V полумарафон "ЗаБег.РФ". Ровно в 09:00 по московскому времени на старт в 84 городах страны от Калининграда до Камчатки вышли более 100 тысяч бегунов. В Санкт-Петербурге дистанцию в 21.1 км первой среди девушек преодолела Дарья Солнцева. Мы поговорили с победительницей о соперниках, мотивации и планах на сезон.Поздравляем с победой! Расскажите, где и как готовились к старту? Было ли в этот раз что-то особенное в подготовке?Спасибо! Этой весной я ездила в Кисловодск на 3 недели. Решили с тренером посмотреть, на какой день после горных сборов у меня вырастет скорость. Оказалось, что пик формы пришелся в аккурат на Забег.РФ. Это был отличный эксперимент.Вы довольны временем, которое сегодня показали?Я довольна им несказанно! 1ч 20мин 46сек — это очень быстро. Я целый год стремилась пробежать полумарафон по нормативу кандидата в мастера спорта (1ч 22мин), но получалось на минуту медленнее. А тут всё наконец-то сложилось. Финиш забега был самым счастливым моментом за последний год.Расскажите, как изменилась организация беговых стартов за последнее время? Сильно повлияла пандемия?Если честно, сейчас уже не замечаю никаких сильных изменений. Да, в прошлом году всякое было — и маски надевать приходилось на входе в кластер, и разметку для стартующих, как в Формуле-1 делали. Но сейчас всё вернулось в норму, и я несказанно рада, что у нас в России сейчас так много возможностей для стартов и реализации формы.Бренд «Балтика 0» уже несколько лет поддерживает беговые старты по всей России, организуя зоны отдыха и общения для участников. Как вы оцениваете такую практику?Положительно. Я считаю, что это пример взаимовыгодного сотрудничества: забег получает сильного спонсора, который и участников с болельщиками радует, и угощения раздает. Ну а «Балтика 0» делает себе отличный имидж, причем и в сфере активного образа жизни. И при этом данную сферу помогает развивать.На полумарафоне в Санкт-Петербурге совершеннолетние бегуны и гости могли освежиться балтийской "нулевкой". Скажите как профессионал: как относитесь к тому, чтобы выпить безалкогольного пива после забега?Безалкогольное пиво — отличный изотоник после старта. Если честно, я к любому пиву отношусь положительно, но, конечно, сразу после нагрузки алкоголь противопоказан. А вот нулевка и жажду утолит, и пьется хорошо. Вот бы «Балтика 0» привезла в следующий раз свою грейпфрутовую «нулевку».Обычно полумарафон является ступенькой к подготовке к марафону. Расскажите, о своих планах. Что планируете на сезон? Где и когда следующий забег?Планы наполеоновские: впереди марафон «Белые Ночи» в июле, где побегу 10 км. Дальше полумарафон «Северная столица» в августе. Ну и резюмировать сезон хотелось бы марафоном. Но тут пока ясности нет, где и когда бежать. В любом случае, этот сезон только начинается, и я хочу провести его бодро и плодотворно.