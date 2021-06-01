Специальные рейды состоялись в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Накануне инспекторы ОГИБДД провели рейды в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.Сотрудники МО МВД России «Ковровский» совместно с активистами детско-юношеского центра «Гелиос» посетили одно из самых излюбленных мест для прогулок в районном центре - сквер им. Малеева и Кангина. Полицейские вместе с ребятами обратились к школьникам на велосипедах и самокатах в напоминанием о важности соблюдения Правил дорожного движения, использовании защитной экипировки и культуре вождения.Юным отдыхающим участники рейда вручили листовки с полезной информацией, напомнив, что любые средства индивидуальной мобильности требуют серьезного отношения.Инспекторы ОГИБДД МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейд вблизи образовательных учреждений. Полицейские проверили, насколько водители соблюдают правила перевозки детей в салоне автомобиля.За время проведения профилактических мероприятий автоинспекторами было проверено более 35 транспортных средств, в салоне которых находились маленькие пассажиры. В результате выявлено два водителя, которые перевозили детей без использования детских удерживающих устройств.Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).