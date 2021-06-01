Путин и Байден на грядущей встрече могут сойтись на том, что Лукашенко перестанет быть руководителем Белоруссии. Так считает киевский политолог Владимир Воля.

Путин и Байден на грядущей встрече могут сойтись на том, что Лукашенко перестанет быть руководителем Белоруссии. Так считает киевский политолог Владимир Воля.Последнее время информационное пространство переполнено новостями о грядущей встрече президентов России и США. Политологи и аналитики выдвигают различные версии касательно того, какой ряд вопросов будет затронут на предстоящем мероприятии.Украинский политолог-международник Владимир Воля на пресс-конференции выразил мнение о том, что Владимир Путин и Джо Байден будут решать вопрос о политической . Эксперт убежден, что это и будет та самая "большая сделка", о которой так часто можно слышать в среде обозревателей.Воля подчеркнул, что Путин и Байден, вероятнее всего, сойдутся на "молчаливом соглашении" по Белорусии. Это значит, что начнется процесс постепенного , добавил он.Политолог отметил, что последний год недовольство Запада Александром Григорьевичем стремительно увеличивается. Российские партнеры также не видят пользы в действиях, которые предпринимает Батька — он является малоэффективным руководителем в глазах Москвы.Воля сообщил, что после ухода Лукашенко Белоруссия продолжит курс лояльного к России государства. Во главе республики будут стоять новые персоналии, которые это обеспечат.