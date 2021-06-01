Московская биржа зарегистрировала биржевые облигации акционерного общества (АО) Атомный энергопромышленный комплекс.

Московская биржа зарегистрировала биржевые облигации акционерного общества (АО) "Атомный энергопромышленный комплекс".В апреле 2021 года состоялось заседание совета директоров АО "Атомный энергопромышленный комплекс", объединяющего активы госкорпорации "Росатом". Тогда были утверждены программа биржевых облигаций и проспект ценных бумаг, а накануне – зарегистрированы Московской биржей.Общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций составляет 100 миллиардов рублей. Максимальный срок их погашения – 3640 дней (с даты начала размещения выпуска). Срок действия данной программы не ограничен. Облигации, в том числе "зеленые" или "социальные", планируется размещать по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи.Организаторами размещения выпуска облигаций выступают "Альфа-Банк", "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", банк "Открытие", "Россельхозбанк", "Сбербанк КИБ" и "Совкомбанк".Денежные средства будут направлены на финансирование устойчивых ("зеленых") программ и проектов госкорпорации "Росатом". Так, первый выпуск облигаций эмитента планируется в объеме 10 миллиардов рублей, будет предназначен для рефинансирования ранее понесенных расходов на программу "Ветроэнергетика".Дивизионом "Росатома" является АО "НоваВинд", которое ввело в эксплуатацию ветропарки на юге России. Их общая мощность – 120 МВт. Еще три ветропарка на 300 МВт введут до конца года в Ставропольском крае и Ростовской области. До 2024-го предприятиям АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1,2 ГВт.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что приверженность устойчивому развитию, вклад в борьбу с изменениями климата и производство низкоуглеродной электроэнергии на базе атомных и возобновляемых источников генерации являются для госкорпорации абсолютным приоритетом."Среди других наших стратегических "устойчивых" продуктовых направлений – решения для городской среды «Умный город», ядерная медицина, проекты в области экологии и ряд других. Нам важно, что мы участвуем в развитии механизмов "устойчивого" и "зеленого" финансирования в России, что в свою очередь поддерживает наши стратегические приоритеты в реализации подобных проектов", – сказал Алексей Лихачев.