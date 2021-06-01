В аварии погиб инспектор ГИБДД и его беременная жена.

Семья сотрудника ГИБДД из Нижегородской области погибла по пути в муромский роддом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.По факту трагедии, произошедшей 27 мая, возбуждено уголовное дело.«Утром 27 мая по трассе «Ряжск-Касимов-Муром» мужчина вёз беременную жену в медучреждение. На 306 километре автомагистрали навстречку им вылетел 41-летний водитель самосвала «Скания». В результате произошло столкновение с «Ниссаном Альмера», - пояснили в Следкоме.В результате ДТП погиб 46-летний инспектор ГАИ города Выкса и его 36-летняя беременная супруга. Водитель грузовика был госпитализирован в больницу с различными травмами.Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела по статье «нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц» - продолжается.