В отношении 19-летнего нарушителя Правил дорожного движения составлено 11 административных материалов...

«Сотрудники ГИБДД Восточного округа по городу Москве привлекли к ответственности гражданина, который грубо нарушал ПДД РФ и создавал помехи в движении пешеходов и транспортных средств на проезжей части», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Ранее в сети Интернет были опубликованы видеоролики, на которых неустановленное лицо передвигается на автомобилях «ВАЗ 21033» и «Тойота Камри», при этом водитель совершает выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, двигается по тротуару и пешеходным переходам.Сотрудники столичной Госавтоинспекции установили личность данного гражданина и возбудили административное расследование по данным фактам.В дальнейшем 19-летний гражданин, управлявший вышеуказанными транспортными средствами, прибыл в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, где подтвердил факт управления автомашинами «ВАЗ 21033» и «Тойота Камри», а также сообщил точные даты, время и места совершенных им административных правонарушений.В отношении нарушителя Правил дорожного движения составлено 11 административных материалов, в том числе по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, части 2 и части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, части 1 статьи 12.14 КоАП РФ, статье 12.6 КоАП РФ и по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81