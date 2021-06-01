Злоумышленник путем свободного доступа совершил кражу двух коробок с табачной продукцией из сетевого магазина, погрузил похищенное в автомобиль и скрылся...

Оперативники МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже табачной продукции из сетевого магазина.Предварительно установлено, что злоумышленник путем свободного доступа совершил кражу двух коробок с табачной продукцией из сетевого магазина, расположенного в деревне Кресты. Похищенное он погрузил в автомобиль, после чего скрылся с места преступления. В ходе инвентаризации сотрудники магазина обнаружили пропажу и незамедлительно сообщили об этом в полицию. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками МО МВД России «Куриловское» г. Москвы на территории Московской области подозреваемый задержан. Им оказался 34-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенный товар злоумышленник успел сбыть, а вырученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту дознанием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (926) 941-46-57