По сравнению с 2019 годом жалованье владимирцев выросло на 6,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата во Владимирской области в прошлом году составила 35 тысяч 239 рублей. По сравнению с 2019 годом жалованье владимирцев выросло на 6,5%.По информации Владимирстата, выше среднего получают работники финансовой, страховой, научной и технической сфер. Рост их годового дохода составил в 1,5 и 1,3 раза.Также чуть лучше, чем среднестатистический владимирец живут госслужащие, военные и энергетики.Ниже среднего уровня получают сотрудники гостиниц, предприятий общепита, администраторы. Их средний доход едва превышал половину от уровня среднемесячных зарплат по региону.