"29 мая в ОМВД России по району Текстильщики от 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина поступило сообщение о хищении у него денежных средств.Установлено, что на домашний телефон пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника.В тот же день следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).В настоящее время сотрудниками полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание лиц, причастных к преступлению. Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по г. Москве", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.