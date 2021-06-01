Пожар с пострадавшим произошел в Александровском районе. В сельском поселении с ярким названием Краснопламенское сгорел дачный дом. На пожар приехали 11 спасателей на 3-х спецмашинах. К этому

Пожар с пострадавшим произошел в Александровском районе. В сельском поселении с ярким названием Краснопламенское сгорел дачный дом. На пожар приехали 11 спасателей на 3-х спецмашинах. К этому моменту дом уже полностью был объят пламенем. Судя по фото МЧС области, от здания мало что осталось. Возгорание удалось ликвидировать на 48 квадратных метрах. В тревожном ведомстве сообщают