На вызов выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава МЧС России.

В 02:41 1 июня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одном из дачных домов Александровского района. Здание горело в селе Краснопламенское на территории СНТ «Альфа».Пожарные потушили пожар на площади 48 квадратных метров. Сгорела сама конструкция, внутренняя отделка и имущество.Как сообщили в МЧС региона, пострадал мужчина 1965 года рождения.На вызов выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.