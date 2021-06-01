На вызов выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава МЧС России.
В 02:41 1 июня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в одном из дачных домов Александровского района. Здание горело в селе Краснопламенское на территории СНТ «Альфа».
Пожарные потушили пожар на площади 48 квадратных метров. Сгорела сама конструкция, внутренняя отделка и имущество.
Как сообщили в МЧС региона, пострадал мужчина 1965 года рождения.
На вызов выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.