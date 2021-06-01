Сотрудники Росгвардии принялись первыми тушить пожар в одном из магазинов поселка Майский Александровского района. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла в магазин,

Сотрудники Росгвардии принялись первыми тушить пожар в одном из магазинов поселка Майский Александровского района. Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии прибыла в магазин, где сработала охранная сигнализация. Из складского помещения валил дым, правоохранители сообщили о возгорании пожарным и приняли меры для предотвращения распространения огня. Через несколько минут на место прибыли пожарные, газодымозащитники ворвались в задымленное помещение