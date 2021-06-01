Общественники вручили победителям дипломы и подарки.

1 июня, в День защиты детей, Общественный совет при УМВД России по Владимирской области вручил награды победителям регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».В текущем году на региональный этап конкурса было представлено более 40 работ. Победителями стали Вероника Бичагова и Дарья Шитова из города Владимира, а также группа «Солнышко» детского сада № 27 из Александрова.Председатель Общественного совета Татьяна Сидорова поблагодарила ребят за творческий подход к выполнению работ. Общественники вручили победителям дипломы, а также футболки, изготовленные с изображением рисунков, представленных ребятами из разных районов Владимирской области на конкурс «Мои родители работают в полиции».В рамках акции "Каникулы с Общественным советом" общественники пообщались со школьницами на тему безопасных летних каникул, напомнили ключевые правила личной безопасности на улице и в сети Интернет, а также пожелали отличного летнего отдыха, полного позитивных впечатлений.