Общественники вручили победителям дипломы и подарки.
1 июня, в День защиты детей, Общественный совет при УМВД России по Владимирской области вручил награды победителям регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».
В текущем году на региональный этап конкурса было представлено более 40 работ. Победителями стали Вероника Бичагова и Дарья Шитова из города Владимира, а также группа «Солнышко» детского сада № 27 из Александрова.
Председатель Общественного совета Татьяна Сидорова поблагодарила ребят за творческий подход к выполнению работ. Общественники вручили победителям дипломы, а также футболки, изготовленные с изображением рисунков, представленных ребятами из разных районов Владимирской области на конкурс «Мои родители работают в полиции».
В рамках акции "Каникулы с Общественным советом" общественники пообщались со школьницами на тему безопасных летних каникул, напомнили ключевые правила личной безопасности на улице и в сети Интернет, а также пожелали отличного летнего отдыха, полного позитивных впечатлений.