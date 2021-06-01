Инициативы представили участники форума Большой семейный совет. Предложения станут частью предвыборной программы Единой России на выборах в Госдуму.

Инициативы представили участники форума "Большой семейный совет". Предложения станут частью предвыборной программы "Единой России" на выборах в Госдуму.Необходимо поэтапно снижать нагрузку на многодетные семьи, отметил председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он призвал к определению единого статуса многодетной семьи на всей территории России.Также партийцы предлагают давать таким семьям возможность получить компенсацию вместо участка. Глава Калининградской облдумы Марина Оргеева напомнила, что не вся предоставляемая им земля обеспечена инфраструктурой.Кроме того, она предложила предоставлять "Подарок новорожденного" во всех регионах вне зависимости от материального положения семьи. В набор входят вещи первой необходимости.Член всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько обратила внимание на проблему с взысканием алиментов. Зачастую женщины не могут получить положенную сумму, потому что выплаты зависят от доходов должника.«Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована, как обязательная выплата на содержание детей", – сказала она.Звучали инициативы по развитию программы материнского капитала. Победитель предварительного голосования «Единой России» из Мордовии Наталья Москвитина предложила включить в список возможных трат текущие потребности – ремонт квартиры, покупка автомобиля, газового оборудования.Также партийцы предложили предоставлять право на бесплатный проезд в электричках детям от пяти до семи лет, обязательно оборудовать такси бесплатными детскими автокреслами. Высказывалась инициатива приоритетно зачислять в школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации.Прозвучавшие предложения единороссы проработают вместе с правительством. Инициативы войдут в предвыборную программу «ЕР».