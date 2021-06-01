Также власти намерены восстановить уже существующий ДК «Хрустальный».

В Гусь-Хрустальном вместо Центрального дома культуры имени Ленина планируют построить новое учреждение. Об этом рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.После экспертизы специалисты пришли к выводу, что ремонту сооружение не подлежит. Местная администрация уже готовится к сносу сооружения. ПСД будет готова к 15 июня. Здание будет демонтировано до конца лета 2021 года. Область готова выделить деньги на демонтаж конструкций.Также власти намерены восстановить уже существующий ДК «Хрустальный», но проект по капремонту появится лишь к концу года.Что касается возведения нового ДК, то местные власти склоняются к строительству на прежнем участке.«Ещё мы рассматриваем вариант с обращением к правительству и включению объекта в федеральную адресную инвестиционную программу», - отметила Алиса Бирюкова.