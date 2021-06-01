Соседи засняли как ребенок гулял по карнизу.

В первый день лета в поисково-спасательный отряд Коврова поступил вызов. Звонившие рассказали, что на окне пятого этажа стоит ребёнок.Как спасатель Михаил Быков, дежурная смена в это время находилась в Мелехове, где проводила занятия с детьми.По прибытии на место возможного ЧП сотрудники ведомства не обнаружили девочку в окне многоквартирного дома.«Постучавшись в дверь, поняли, что её никто не откроет. Запросили АКП. При помощи коленчатого подъёмника с пожарной части поднялись к окну, но ребёнка в квартире не увидели», - пишет Михаил.Жители соседних домов на видео гуляющую по карнизу юную ковровчанку. Об инциденте было сообщено в полицию, которая будет разбираться в случившемся.Напомним, что за 2020 год в полицию региона более 20 сообщений о выпадении детей из окон. В 2021 году зарегистрировано уже пять подобных заявлений.