Маленькая девочка вышла на карниз 5-го этажа. Жуткие кадры появились в соцсетях Коврова. Инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Строителей. На видео очевидцев ребенок стоит в открытом

Маленькая девочка вышла на карниз 5-го этажа. Жуткие кадры появились в соцсетях Коврова. Инцидент произошел днем 1 июня на проспекте Строителей. На видео очевидцев ребенок стоит в открытом окне квартиры на пятом этаже. Судя по всему, взрослых рядом не было. У девочки в руках игрушка, малышка размахивает ей во все стороны и едва не теряет