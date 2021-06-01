01.06.2021

2021-06-01 21:30:05

В Коврове очевидцы сняли на видео девочку, стоящую в открытом окне пятого этажа

В ковровском паблике "Подслушано" сегодня появилось это видео.



Девочка с куклой в руках стоит на подоконнике у открытого окна пятого этажа.



Как сообщил сотрудник ковровского поисково-спасательного отряда Михаил Быков, поступил срочный вызов, дежурная смена в этот момент находилась в Мелехово. По приезду ребенка в окне уже не было, дверь в квартиру никто не открыл. При помощи коленчатого подъемника спасатели заглянули в окно квартиры, но ребенка не обнаружили.



В настоящий момент полиция проводит проверку.