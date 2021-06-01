Сотрудники ГИБДД УВД по ЮАО поздравили с выпиской из больницы женщину, которую ранее на патрульной машине привезли в Центр акушерства и гинекологии...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве поздравили с выпиской из больницы женщину, которую 28 мая 2021 года на патрульной машине привезли в Центр акушерства и гинекологии.Во время несения службы на Липецкой улице к инспекторам ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО обратился взволнованный мужчина. Он сообщил о том, что в его автомобиле находится беременная супруга, у которой начались предродовые схватки.Гражданин пояснил, что боится не успеть вовремя добраться до медучреждения, и попросил помощи у полицейских. Учитывая самочувствие женщины и дорожную обстановку, сотрудниками полиции было принято решение доставить ее на служебной автомашине в медицинское учреждение, где ей была оказана неотложная медицинская помощь.Благодаря слаженным действиям сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО беременная женщина была вовремя передана под наблюдение медицинского персонала.Молодая мама и её новорождённая девочка чувствуют себя хорошо, и врачи выписали их домой.Сотрудники полиции не оставили без внимания появление на свет нового человека и приехали поздравить молодую маму с новорожденной, пожелав ей и ребенку крепкого здоровья.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22