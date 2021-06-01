ХУлиганы изрисовали и исписали различными надписями постамент памятника солдату и матросу, который стоит в Хрустальной бухте в Севастополе, передает . Злоумышленников разыскивают. Им ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2021-v-sevastopole-oskvernili-pamyatnik-soldatu-i-matrosu.html" target="_blank">В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу</a> - ХУлиганы изрисовали и исписали различными надписями постамент памятника солдату и матросу, который стоит в Хрустальной бухте в Севастополе, передает . Злоумышленников разыскивают. Им ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-06-2021-v-sevastopole-oskvernili-pamyatnik-soldatu-i-matrosu.html]В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу[/url] - ХУлиганы изрисовали и исписали различными надписями постамент памятника солдату и матросу, который стоит в Хрустальной бухте в Севастополе, передает . Злоумышленников разыскивают. Им ..