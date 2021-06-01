По версии следствия, с декабря 2019 по март 2020 года он не выплачивал зарплату своим сотрудникам.
Генеральный директор ЗАО «Суздальский медоваренный завод» обвиняется в систематической невыплате заработной платы подчинённым на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.
По версии следствия, с декабря 2019 по март 2020 года он не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Потерпевшими по делу признаны 23 человека.
В ходе следствия начальник возместил 500 тысяч рублей. На его имущество был наложен арест на сумму в 1,3 млн рублей.
Свою вину подозреваемый не признал.
Уголовное дело передано в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.