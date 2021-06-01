Гости поблагодарили Анатолия Владимировича за безупречную службу и поздравили его со знаменательной датой, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и всего самого доброго...

Ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Анатолий Владимирович Буторов отпраздновал свое 90-летие.Буторов Анатолий Владимирович родился 27 мая 1931 года в городе Москве. В октябре 1959 г. он поступил на службу в органы внутренних дел и вышел в отставку в 1983 г. в звании полковника милиции с должности начальника Управления внутренних дел Куйбышевского района г. Москвы. Буторов Анатолий Владимирович заслуженный работник МВД СССР с 1977 года, почетный ветеран г. Москвы и УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом «Знак Почета», медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран Труда», «50 лет Советской милиции», «За безупречную службу I, II и III степени», а также знаком «Заслуженный работник МВД СССР».Поздравить с днем рождения Анатолия Владимировича приехали помощник начальника УВД по ВАО (по РЛС) подполковник внутренней службы Михаил Попов, начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов, председатель Совета ветеранов ГУ МВД Василий Купцов и председатель Совета ветеранов УВД по ВАО Сорокин Александр.Гости поздравили Анатолия Владимировича со знаменательной датой и поблагодарили его за безупречную службу, пожелали ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и всего самого доброго. Имениннику вручили цветы, продуктовый набор и адресник с поздравлениями от руководства УВД по ВАО.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73