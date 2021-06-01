Речь идёт о дорогах, переселении из аварийного жилья и ввода недвижимости в экслуатацию.

Владимирская область – в списке лидеров по ряду ключевых направлений, отслеживаемых Правительством России. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Губерния в числе лучших по финансированию и контрактации дорожной деятельности.«В 2021 году нам доведено почти два миллиарда рублей на 54 объекта, объём контрактации по ним составил 100%. Более того, стартовала компания по определению подрядчика на 2022 и 2023 годы. Она составила уже 28% и 16%. В национальном рейтинге регион занимает третью строчку. Впереди только Архангельская и Белгородская области. Из ЦФО в зелёную зону вошли Калужская, Тульская, Костромская, Смоленская, Брянская, Липецкая, Орловская и Ивановская области», - уточнили в Белом доме.По расселению граждан из аварийного жилья владимирская земля также оказалась в списке передовиков.«На 26 мая расселено более двух тысяч человек из 36,28 тысяч квадратных метров ветхого жилья», - пояснили в пресс-службе губернатора.Владимирская область на 20 месте в России и 7-ом в ЦФО по объёмам ввода нового жилья в эксплуатацию. По информации Росстата на 1 мая 2021 года, уже 251,6 тысяч квадратов.