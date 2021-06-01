Установить фигуранта помогли записи с камер видеонаблюдения. Похищенное изъято полицейскими.

В апреле в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о хищении лазерного нивелира из одного из гипермаркетов областного центра. Сумма причиненного ущерба составила около восьми тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент хищения товара. Также на записях было видно, что злоумышленник после совершенной кражи уехал на автомобиле.Сотрудники полиции установили личность и задержали фигуранта. Им оказался 34-летний житель Собинки.Мужчина в содеянном сознался. Он пояснил, что выполняет заказы по ремонту квартир и нивелир ему был необходим для работы. Фигурант решил не тратить деньги на покупку и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, пронес товар мимо кассы под одеждой.Похищенное было изъято сотрудниками полиции.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.