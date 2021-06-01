Дорога на улице Стрелецкой во Владимире перекрыта. Компания «Т Плюс» проводит проверку труб на предмет износа. Обследовать этот участок изнутри привезли специального робота. Инженеры

Дорога на улице Стрелецкой во Владимире перекрыта. Компания «Т Плюс» проводит проверку труб на предмет износа. Обследовать этот участок изнутри привезли специального робота. Инженеры готовят робота к исследовательской миссии. Ему предстоит проделать путь около километра под землей. Вес робота – больше 100 килограммов, первая непростая задача специалистов, поместить его в трубу. Дмитрий Савин, начальник производственно-технического