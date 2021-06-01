01.06.2021

2021-06-01 22:05:05

Владимирском филиале РАНХиГС проводит выставку космических рисунков

Рисунки детей из Владимирской области побывали в космосе. Во Владимирском филиале РАНХиГС открылась выставка победителей Открытого межрегионального конкурса рисунка и завершилась еще одна - экспонатов из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. На ее торжественное закрытие приехал Герой России, космонавт-испытатель, а ещё и студент Владимирского филиала академии Алексей Овчинин. Слово Вере Куликовой.



Это подлинные вещи космонавтов: летный шлем Валентины Терешковой и скафандр Алексея Леонова. На вопросы посетителей отвечают сами покорители космического пространства. По словам Героя России Алексея Овчинина, самый распространенный - что едят космонавты на орбите?



Алексей Овчинин, космонавт- испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, Герой РФ:



- Сейчас космическая еда - это консервные банки или пластиковые пакеты, то есть еда в сублимированной виде. Еда, действительно, вкусная. Зачастую американцы, то есть космонавты, астронавты, могут заказывать наиболее понравившееся продукты из рациона в виде бонуса, дополнительно, заказывают чисто российские рационы.



Организаторы выставки - Владимирский филиал РАНХиГС и Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Они гордятся, что их многолетнее плодотворное сотрудничество внесло вклад в популяризацию космоса. Выставку посетили более двух тысячи гостей со всей области.



Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:



- Школьников, и студентов, и взрослых, и даже из детских домов мы приглашали на выставку. Поэтому у всех была возможность послушать, посмотреть, услышать и, по сути, разделить радость от празднования замечательного юбилея в этом году - 60-летия с момента полета нашего прославленного космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в космос.



Два месяца,столько шла выставка, экскурсии в увлекательный мир звездных путешествий проводил секретарь ученого совета Владимирского филиала РАНХиГС Виктор Советов. Он провел более 100 экскурсий.



Виктор Советов, ученый секретарь Ученого Совета Владимирского филиала РАНХиГС:



- Очень их интересовали как раз вопросы, касающиеся истории подготовки первых космонавтов, особенности их подготовки. Все это подкреплялось уникальными, представленными на этой выставке экспонатами.



Уникальными экспонатами стали и детские рисунки. Они находились в космосе на борту Международной космической станции. Об этом свидетельствует специальный штамп на каждом из них. Работы победителей Межрегионального конкурса детского рисунка "Славные страницы истории Российского Отечества" можно увидеть на выставке во Владимирском филиале академии.



Андрей Сидоров, организатор выставки, председатель общественного центра "Фрегат", депутат Совета народных депутатов г. Киржача:



- Из более чем 1000 работ, присланных из 5 субъектов Федерации, из республики Беларусь, наше межрегиональное жюри отобрало около 200 рисунков-призеров. Также здесь представлены и фотографии, сделанные в космосе.



Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".