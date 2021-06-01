Совет Обществнной палаты Владимира предложил назвать территорию на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта «Сквер Памяти и Славы».

Совет Обществнной палаты Владимира предложил назвать территорию на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта «Сквер Памяти и Славы». Соответствующее письмо с ходатайством общественники уже направили в адрес главы города Андрея Шохина.Напомним, что на официальном сайте горадминистрации по выбору названия для общественного пространства. На 1 июня с 239 голосами лидирует вариант «Сквер Победы». На втором месте - «Патриотический сквер», за который проголосовали 92 человека. Ещё 77 владимирцев предпочли назвать местечко Сквер «Патриот».Представители Общественной палаты также поддержали идею по установке мемориальной доски в честь врача Николая Орлова и изданию мемуаров фронтовика Владимира Щелконогова, который накануне нового 2021 года.Что касается сквера, то благоустройство общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников. К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров. Вдоль аллей 80 двухметровых алтайских кедров. Всего на территории сквера появится несколько сотен деревьев различных пород.