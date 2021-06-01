Об окончании обслуживания маршрутов 6с, 13с, 22с, 29с, 54, 55с, 56. ООО «АДМ» уведомляет, что в связи с истечением срока действия муниципальных контрактов компания прекращает обслуживание следующих

Об окончании обслуживания маршрутов 6с, 13с, 22с, 29с, 54, 55с, 56. ООО «АДМ» уведомляет, что в связи с истечением срока действия муниципальных контрактов компания прекращает обслуживание следующих маршрутов: 6с, 13с, 22с, 29с, 54, 55с, 56. Обслуживание оставшихся маршрутов будет производиться в соответствии с условиями заключенных контрактов. Пресс-служба ООО «АДМ»