Причиной передачи маршрутов стало истечение срока действия контрактов, заключённых с мэрией Владимира.

С 1 июня транспортная компания «АДМ» лишилась во Владимире семи автобусных маршрутов. Рейсы № 6С, 13С, 22С, 29С, 54, 55с, 56 теперь обслуживают новые перевозчики. Напомним, что ранее о шести маршрутах. Причиной передачи маршрутов стало истечение срока действия контрактов, заключённых с мэрией Владимира.В «АДМ» опровергли слухи о прекращении существования, которые распространяются в соцсетях. Оставшиеся девять - 7С, 12С, 15, 20, 21С, 26, 28, 32 и 56 – организация продолжит обслуживать в рамках действующих соглашений.Напомним, что к началу 2021 года «АДМ» работала на 20. Однако за полгода ей пришлось расстаться уже с 11.Ранее сообщалось, что за долги у перевозчика счета. С начала текущего года к «АДМ» поступило 22 иска на сумму более 14 миллионов рублей, а мэрия Владимира отсудить у организации 8,6 млн рублей за аренду депо на улице Гастелло.По данным фирмы, за коронавирусный год она потеряла более 183 млн рублей выручки. В мае 2020 года ООО признали предприятием пострадавшей отрасли.