10 лип высадили на Казарменной и еще 17 – на Нижней Дуброве. В областном центре продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств. Высадка лип, которые привезли из

10 лип высадили на Казарменной и еще 17 – на Нижней Дуброве. В областном центре продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств. Высадка лип, которые привезли из нижегородского питомника, проводится по муниципальной программе “Повышение экологической безопасности Владимира”. В прошлом году такие же липы высадили у дома номер 17 на Нижней Дуброве. Тогда жильцы соседней