Ноу-хау позволяет точечно ремонтировать коммуникации, без масштабных земляных работ.

Владимирский филиал компании ПАО «Т Плюс» во время летнего ремонта теплосетей для обследования трубопроводов использует робота на дистанционном управлении.Он работает внутри коммуникаций, где выявляет дефекты и слабые места сетей. За неделю он обследовал 1700 метров магистральной теплотрассы на улице Стрелецкой, где диаметр трубы составляет 82 сантиметра.Общая стоимость работ составила 6,7 млн рублей. Техника изучила все неровности, вмятины, наличие коррозии и передала информацию оператору. Ноу-хау позволяет точечно ремонтировать коммуникации, без масштабных земляных работ.В 2021 году во Владимире на реконструкцию теплосетей 550 млн рублей. Запланирован ремонт 18 участков теплосетей. Энергетики планируют переложить около 20 километров коммуникаций. На минувшей неделе на улице Мира коммунальщики уже завершили реконструкцию участка теплосети. Они заменили 128 метров магистрального трубопровода. Стоимость работ более 7,5 млн рублей.С графиком отключений горячей воды можно ознакомиться .