Скорость северо-восточного ветра во вторник будет достигать от 4 до 9 метров в секунду.

По данным синоптиков, во Владимирской области в первый день лета - 1 июня - ожидается пасмурная погода, но без осадков. Температура воздуха днём составит плюс 14 градусов Цельсия, ночью передают до +7.Скорость северо-восточного ветра во вторник будет достигать от 4 до 9 метров в секунду.Перепады атмосферного давления составят 753-755 миллиметра ртутного столба.Напомним, что ранее МЧС региона владимирцев о заморозках до -1С.