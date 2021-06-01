Начиная со 162-го километра и по 163-й возле села Ворши с 12:50 до 14:30 ограничат движение автотранспорта

Во Владимирской области 2 июня из-за учений, в которых будут принимать экстренные службы, ограничат движение транспорта на километровом участке федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Начиная со 162-го километра и по 163-й возле села Ворши с 12:50 до 14:30 ограничат движение автотранспорта. Встречные потоки будут пускать по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость на участке не будет превышать 40 километров в час.Во время учений дорожники и службы быстрого реагирования отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме специалистов дорожно-эксплуатационных организаций, в тренировке поучаствуют инспекторы ГИБДД, спасатели МЧС, сотрудники Центра медицины катастроф и дежурно-диспетчерские службы.Главная задача мероприятия - отработка спасения людей, пострадавших в условном дорожно-транспортном происшествии, а также оперативное восстановление движения по федеральной автомагистрали в штатном режиме.