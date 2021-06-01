На три больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 587 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ). Вчера прибавка

На три больше, чем накануне. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 587 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 9 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 13. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре уже 7 677 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир —