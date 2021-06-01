Создание условий для развития детей, защита их прав и интересов – приоритет государственной политики России, эта норма закреплена в Конституции страны, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Создание условий для развития детей, защита их прав и интересов – приоритет государственной политики России, эта норма закреплена в Конституции страны, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин.Депутаты приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей-одиночек и детей-сирот, отметил спикер. Он напомнил, что две недели назад Дума установила ежемесячные пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, для неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, где растет ребенок в возрасте от восьми до 16 лет включительно.«С 1 сентября родителям детей до 7 лет включительно законом гарантирована 100% оплата больничного по уходу за ребёнком», — написал председатель ГД.Также он напомнил о расширении и продлении программы материнского капитала до 2026 года. Теперь семьи могут получить его за первенца. При появлении третьего ребенка граждане имеют право на компенсацию в размере 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Кроме того, депутаты приняли закон о бесплатном горячем питании для учащихся младших классов.Вступили в силу инициативы, направленные на защиту жизни и здоровья детей. У правоохранительных органов появилась возможность оперативно искать пропавшего ребенка по геолокации мобильного, установлена ответственность за принудительную высадку детей без взрослых из общественного транспорта, написал Володин.«С праздником, с Днем защиты детей, и спасибо родителям, воспитателям, учителям — всем, кто заботится о наших детях, окружая их теплом и вниманием», — заключил спикер ГД.