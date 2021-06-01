У Чехии, стран Прибалтики, Грузии и Украины до сих пор есть привычка жить за счет других, которая бы не сохранилась, будь у них настоящие суверенитет и независимость. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

У Чехии, стран Прибалтики, Грузии и Украины до сих пор есть привычка жить за счет других, которая бы не сохранилась, будь у них настоящие суверенитет и независимость. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Украина, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует компенсации за строительство российского газопровода "Северный поток – 2", напомнил Володин. В свою очередь Чехия выдвигает надуманные обвинения в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице, отметил спикер.Подобным образом поступает Прибалтика, продолжил Володин. По его словам, не сумев решить собственные экономические проблемы, эти страны просят компенсации за советский период."Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает", – подчеркнул председатель ГД.Не Россия должна этим странам, а они России, заявил Володин. Он призвал государства бывшего соцлагеря быть благодарными нашей стране.Володин напомнил, что Россия вкладывала свои силы и средства в развитие этих стран, защищала их от внешних угроз, выплачивала за них советские долги. "Граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали", – сказал председатель ГД.Спикер предложил этим странам принести извинения за свое поведение и прекратить делать Россию виновником всех проблем. "Начните с себя. 30 лет вы уже строите независимые государства. Не морочьте голову себе и другим", – заключил Володин.