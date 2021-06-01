01.06.2021

2021-06-01 12:35:40

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (19(9765) от 01 июня 2021 года).

НА ПЕТРОВКЕ, 38 СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ

В рамках оперативного совещания начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов наградил сотрудников, достигших высоких результатов в службе. Читайте на странице 2.



СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО

В династии Жупаровых сошлись три профессии хотя и полицейских, но очень разные по профилю: участковый Владимир ЖУПАРОВ, оперуполномоченный Николай ЖУПАРОВ и героиня нашего рассказа, кинолог капитан полиции Ольга РУДАКОВА. Читайте на странице 2.



ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

Командир отделения отдельного взвода ППСП ОМВД России по Нижегородскому району прапорщик полиции Иван АЛЕКСЕЕНКО по итогам минувшего года признан лучшим сотрудником подразделений патрульно-постовой службы столичной полиции. Продолжение на странице 3.



БЕЗОПАСНО ЛИ В СТОЛИЦЕ?

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, председатель Государственного казённого учреждения города Москвы «Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка» (ГКУ «МГС ОПОП») Татьяна КОСАРЕВИЧ приняла участие в рейде профилактической направленности в рамках проекта «Безопасная столица», который проходил на северо-западе Москвы — на территории особо охраняемой природной территории Ландшафтный заказник «Долина реки Сходни в Куркино». Читайте на странице 3.



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН БУДУЩЕГО

1 июня мир 72-й раз празднует главный детский праздник — Международный день защиты детей. В среднем в каждой стране планеты Земля живут около 25% граждан, не достигших восемнадцати лет, — в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, они считаются детьми. Читайте на странице 4.



28 МАЯ — ДЕНЬ ЗЕЛЁНЫХ ФУРАЖЕК

День пограничника в России давно уже стал всенародным праздником. Его отличительная примета — на улице мужчины в зелёных фуражках, а кто-то ещё и в бело-зелёной тельняшке. Традиционные места сбора погранцов в Москве в этот праздничный день — Парк Горького, Поклонная гора, парк Сокольники. Встречи с бывшими сослуживцами давно уже стали неотъемлемым атрибутом города. Читайте на странице 4.



НА СВЕТОФОР НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ

Сотрудники ГИБДД Центрального административного округа провели рейд «Родительский патруль» у школы № 2107, расположенной на Большой Переяславской улице. Подробности читайте на странице 5.



ГОША — ИМЯ КОМПАНЕЙСКОЕ!

В январе текущего года члены Благотворительного фонда «Петровка, 38» вице-президент АО «ТВЭЛ» Росатома Константин СОКОЛОВ и заместитель директора мебельной компании Бунят АГАРОНОВ приобрели и подарили детям Обособленного структурного подразделения (ОСП) «Солнечный круг» ГБУ «Комплексный реабилитационно-образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы оригинальный подарок — двухмесячного йеменского хамелеона. Читайте на странице 5.



А ТРОФИ-РЕЙД ЗАКАЛЯЕТ ХАРАКТЕР!

Полицейский 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Артём СМОРОДИН главным в своей жизни считает всё то, что связано с его семьёй, детьми, а также со службой, которая помогает строить будущее. Читайте на странице 6.



СУДЬБА ПРЕСТУПНИКА

Почему люди становятся преступниками? И как уберечь вернувшихся из тюрьмы граждан от новых нарушений закона? Об этом мы побеседовали с инспектором направления по административному надзору ОУУП ОМВД по району Котловка капитаном полиции Мариной БОБКОВОЙ. Читайте на странице 7.



ПОБЕЖДАТЬ УМОМ, А НЕ СИЛОЙ

В Москве прошёл открытый московский детско-юношеский турнир по самбо «Петровка, 38» из цикла «Легенды самбо. Начало» памяти начальника ГУВД Москвы (1992—1995), мастера спорта международного класса по самбо, трёхкратного призёра чемпионатов СССР по самбо, чемпиона Европы по дзюдо генерал-лейтенанта милиции Владимира Панкратова. Читайте на странице 8.



О, СПОРТ, ТЫ — МИР!

Спорт времён СССР в разы отличается от современного. Это касается и специального инвентаря и физической нагрузки. Всё прошло через спортивные инновации. Но подготовка и достижения советских спортсменов нисколько не уступают нынешнему футболисту или атлету. Продолжение на странице 8.



ПРОФИЛЕМ «ТАГАНСКИХ» БЫЛИ УБИЙСТВА

В Московском городском суде оглашён приговор одному из авторитетных членов преступной группировки, в своё время получившей широкую всероссийскую известность под названием «Таганские». Читайте на странице 9.



КОМБИНАЦИЯ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ

В мировом суде Тимирязевского района столицы оглашён приговор москвичу Эдуарду Гукасяну, обвиняемому в телефонном мошенничестве. Подробности читайте на странице 9.



ЛОВИСЬ, РЫБКА, НА УДАЛЁНКЕ…

Довольно гуманный приговор из предыдущей истории не должен удивлять читателей. Как выясняется, борьба с дистанционными преступлениями — всеобщая головная боль. Найти исполнителя подобного преступления не всегда означает, что в суде он услышит приговор. Причина простая: законодательство в этом плане далеко от совершенства. Читайте на странице 9.



НАКАЗАН ЗА ВЕРНОСТЬ

В детстве многих людей моего поколения на книжной полке стояла повесть «Я, бабушка, Илико и Илларион». За тонким лирическим юмором Нодара Думбадзе среди философских вопросов, поднимаемых автором, таился главный — за что гибнут люди? Продолжение на странице 10.



КАК ИЗБЕЖАТЬ «КОЛУМБАЙНОВ»

Утром 11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани произошло массовое убийство, которое совершил некто Ильназ Галявиев — погибли 9 человек, 32 пострадали. Такие трагические события, происходящие в учебных заведениях, сейчас стали именовать словом «колумбайн». Именно так называлась школа в штате Колорадо, в которой два ученика спланировали и провели нападение на своих товарищей по учёбе. 20 апреля 1990 года они убили 13 человек, 23 ранили, после чего застрелились. Читайте на странице 11.



УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Одно из почётных мест в экспозиции истории МУРа занимает стенд с удостоверением первого начальника Московского уголовного розыска Александра Максимовича Трепалова. Читайте на странице 11.



ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН В СИНИХ ПАЛЬТО

— Ну что, всэ собрались? — Лаврентий Берия внимательно оглядел сидевших за столом членов Специального комитета при Совете Министров СССР. — Всэ! Будэм начинать. Читайте на страницах 12-13.



ИСТОРИЯ ЖИЗНИ КНЯЗЯ

В 1243 году хан Батый, правитель западной части монгольской державы — Золотой Орды, вручил ярлык великого князя Владимирского на управление покорёнными землями отцу Александра — Ярославу Всеволодовичу. В 1262 году вспыхнули волнения в суздальских городах, где были перебиты ханские баскаки и изгнаны татарские купцы. Читайте на странице 14.



«ПУШКИН ЕСТЬ НАЧАЛО ЛЮБОГО ТЕАТРА»

В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоялась премьера спектакля «Повести Белкина» режиссёра Семёна СПЕСИВЦЕВА. Читайте на странице 15.



СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Благодарность руководству выражают ветераны. Значимость и без того бесценной заботы и доброты в трудное время увеличивается в разы. В особом внимании и поддержке нуждаются ветераны. Читайте на странице 15.



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