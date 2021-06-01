На имущество фигуранта был наложен арест на сумму в 1,3 млн рублей.

Генеральный директор «Суздальского медоваренного завода» обвиняется в систематической невыплате заработной платы подчинённым на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета по Владимирской области.По версии следствия, с декабря 2019 по март 2020 года при наличии средств, преследуя корыстные цели по сохранению авторитета перед контрагентами и собственного материального благополучия, он не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Потерпевшими по делу признаны 23 человека, долг перед которыми составил 1,6 млн рублей.В ходе следствия начальник возместил ущерб в размере 500 тысяч рублей. На имущество фигуранта был наложен арест на сумму в 1,3 млн рублей.Свою вину подозреваемый не признал.Уголовное дело передано в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.