Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина квартиры, похитил его имущество, а днем ранее он совершил кражу детского квадроцикла...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали подозреваемого в нескольких эпизодах хищения имущества граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник в ходе распития алкогольных напитков познакомился с 60-летним местным жителем, после чего проследовал с ним в его квартиру, расположенную в 14 микрорайоне Зеленограда. В жилище нового знакомого гражданин увидел среди вещей охотничье ружье и медали «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы», «60 лет Вооруженных сил СССР». Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны хозяина квартиры, мужчина похитил имущество, прихватив также гитару и мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Солнечногорского района. Установлено, что днем ранее злоумышленник совершил кражу детского квадроцикла в одном из домов 14 микрорайона.Общий ущерб от противоправных действий составил около 90 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято.По данным фактам следствием ОМВД России по району Крюково г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31