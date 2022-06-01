В Москве, в Международной промышленной академии, прошел IV Бизнес-форум «Пищевая индустрия и медицина. Ответ на вызовы в условиях технологической изоляции». В нем приняли участие ..

В Москве, в Международной промышленной академии, прошел IV Бизнес-форум «Пищевая индустрия и медицина. Ответ на вызовы в условиях технологической изоляции». В нем приняли участие представители пищевой индустрии, медицинского сообщества, науки и образования. На Бизнес-форуме было заявлено о необходимости консолидации для работы над новыми направлениями в пищевой индустрии и диетологии, такими, как: импортозамещение, создание инновационных пищевых продуктов, контроль качества пищевой продукции, доведение до широких слоев населения информации о здоровом питании.Бизнес-форум состоялся в рамках Консорциума «Здоровьесбережение. Питание. Демография». Он объединяет ведущие российские научные центры и десятки предприятий – лидеров агропромышленного комплекса и пищевой индустрии. Консорциум формирует и реализует комплексный план научных исследований, направленных на создание новых видов отечественной специализированной пищевой продукции для всех групп населения. Его основная цель – ускорить внедрение основных разработок в практику, повысить качество и увеличить продолжительность жизни, обеспечить рост народонаселения и демографическое развитие России.Открыл мероприятие член Президиума РАН, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН, д.м.н., профессор Виктор Тутельян. Он подчеркнул неотъемлемую связь качества сегодняшнего питания с здоровьесбережением и, соответственно, демографической ситуацией в стране. Тутельян назвал крайне необходимым ускоренное внедрение инновационных продуктов, способных снизить дефицит нутриентов.Далее, выступающие охватили целый перечень направлений, по которым ведутся разработки новых видов инновационной продукции. Плодовая и ягодная продукция (директор ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», д.с.-х.н. Михаил Акимов), использование в диетическом питании технологий производства витаминизированной биомассы и продуктов, обогащенных органическим йодом в зерновых и зернобобовых культурах (директор ФГБНУ «ФИЦ Немчиновка», д.б.н., профессор Сергей Воронов), продукция птицеводства для здорового питания (директор ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности – филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН, к.т.н. Владислав Будрик), производство микроингредиентов для обогащенной и специализированной пищевой продукции (президент Союза производителей пищевых ингредиентов, директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», д.т.н., профессор Татьяна Савенкова).В ходе работы «Круглого стола» «Пути развития производства инновационной пищевой продукции. Совершенствование законодательной, нормативной и методической базы» (модераторы: первый проректор Международной промышленной академии, д.т.н., профессор Вера Иунихина и руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.т.н., профессор Алла Кочеткова) обсуждались вопросы реализации основных векторов инноваций в пищевой промышленности, таких, как выпуск специализированной продукции, обогащенной пищевой продукции, растительной альтернативы. А также отдельные инновационные проекты – производство «Живого хлеба первоистоков» из пророщенной пшеницы на хмелевой медовой закваске, линейка перепелиной продукции, разработка обогащенного печенья без глютена.Еще один «Круглый стол» «Образовательные программы для специалистов пищевой индустрии, взрослого и детского населения России. Пропаганда принципов оптимального питания» состоялся под модераторством Виктора Тутельяна и ректора Международной промышленной академии, вице-президента Российского союза пекарей, д.т.н., профессора Ольги Ильиной.Кстати, именно выступление Ольги Ильиной по теме «Продукты хлебной группы, импортонезависимость, актуальные задачи по сохранению ассортимента», прозвучавшее в первой части Форума, стало одним из самых запоминающихся. Хлеб всегда был и есть в России – «всему голова». Ильина объяснила, почему именно хлеб является основой здорового питания. Ведь это - наиболее доступный источник растительного белка и усвояемых высокомолекулярных углеводов и пищевых волокон. Кроме того, хлеб существенный источник витаминов и минеральных веществ.Ильина назвала основные вызовы, с которыми сегодня столкнулась хлебопекарная отрасль. Это резкий скачок цен на сырье, упаковку, транспортные и иные услуги в начале санкционного периода. Переход поставщиков сырья на предоплату. Проблемы с краткосрочными кредитами, с поставками оборудования. Изменение заказов и сроков приемки продукции со стороны ритейла. Она допустила, в какой-то перспективе, снижение ассортимента высокорецептурных сортов хлеба средней ценовой ниши. Но при этом отметила, что ассортимент хлебобулочных изделий высокой ценовой категории, инвестиционных продуктов, как, впрочем, и массовых сортов хлеба будет пользоваться спросом.По оценке Ильиной, для хлебопекарной отрасли сегодня крайне важно, чтобы запускались программы адресной поддержки населения, что представляется более эффективным, чем субсидии предприятиям, взамен сдерживания рыночных цен; реализовывались региональные программы и проекты поддержки предприятий.Еще одним, безусловно, важным событием Форума стал доклад ректора Московского государственного университета пищевых производств, главного пищевого ВУЗа страны – «Новые вызовы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности». Докладчик сделал общий анализ состояния предприятий. Назвал актуальные задачи по обеспечению бесперебойного производства продуктов первой необходимости на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Проинформировал о том, как работает Национальный инжиниринговый центр.Подвести итоги Бизнес-форума можно, пожалуй, одним словом, написанном в конце презентации Ольги Ильиной – «Работаем!».