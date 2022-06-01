Врио губернатора также осмотрел вновь открывшуюся после капремонта детскую поликлинику.

Александр Авдеев поздравил юных пациентов ОКБ с Днём защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Врио губернатора также осмотрел вновь открывшуюся после капремонта детскую поликлинику. На выполнение работ и оснащение в прошлом году выделено более 140 млн рублей.Подрядчиком оборудована крытая колясочная, отдельный вход для больных детей, открытая регистратура с инфоматом, централизованный колл-центр, игровая зона, комната для кормления грудничков, кабинет приёма маломобильных граждан. В медучреждении появился новый аппарат для МРТ, томограф для определения патологий глазного дна и для диагностики ретинопатии недоношенных детей.Глава региона побывал и в палатах стационара, в которых лежат маленькие пациенты. Он пообщался с ребятами и поздравил их с праздником.