Утром 1 июня в Мытищах на улице Мира произошел взрыв в многоквартирном доме. Причиной хлопка стал газ. После в доме начался пожар. Предположительно, взорвался бытовой газ в одной из квартир на ..

Утром 1 июня в Мытищах на улице Мира произошел взрыв в многоквартирном доме. Причиной хлопка стал газ. После в доме начался пожар. Предположительно, взорвался бытовой газ в одной из квартир на третьем этаже, сообщает .В прокуратуре Московской области рассказали, что в результате взрыва погиб один человек. Также два человека пострадали, их госпитализировали в больницу. Как пишет , среди пострадавших есть малолетний ребенок.Известно, что открытое горение удалось ликвидировать около 13 часов дня. Из пятиэтажки эвакуировали двадцать человек, отмечают . Прокуратура организовала проверку.